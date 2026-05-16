Furore e i cinquestelle portano ' Nova' in città | Costruiamo dal basso il programma per il Governo progressista
A Foggia, il Movimento 5 Stelle ha portato in città l'iniziativa 'Nova – Parola all’Italia', un evento itinerante volto a coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione del prossimo programma di governo della coalizione progressista. L’obiettivo è raccogliere proposte e opinioni dalla popolazione locale per contribuire alla creazione di un progetto condiviso. La manifestazione si svolge in diverse tappe e mira a coinvolgere vari settori della comunità, promuovendo un confronto aperto e partecipato.
Il Movimento 5 stelle porta a Foggia 'Nova – Parola all'Italia', il format itinerante pensato per costruire insieme ai cittadini il prossimo programma di governo della coalizione progressista. L'appuntamento è cominciato questa mattina, sabato 16 maggio, alle 10, presso il padiglione 69 della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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