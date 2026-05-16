Furlani vola subito lontanissimo | 8.43 personale migliorato di 4 centimetri
Nel suo primo appuntamento stagionale all'aperto, il campione del mondo di salto in lungo ha superato i 8,43 metri, migliorando il suo personale di 4 centimetri. La gara si è svolta in una tappa della Diamond League, dove l’atleta ha ottenuto la vittoria. La prestazione rappresenta un miglioramento rispetto ai risultati precedenti e si inserisce in un contesto di preparazione per le prossime competizioni internazionali. La gara si è svolta senza incidenti, con l’atleta che ha superato gli altri concorrenti.
Incontenibile Mattia Furlani: il 21enne reatino, all’esordio stagionale all’aperto, vince il lungo della prima tappa della Diamond League 2026 a Shaoxing, in Cina, con un enorme 8.43, personale migliorato di quattro centimetri. Il record italiano del concittadino Andrew Howe (8.47) è sempre più vicino. L’azzurro campione del mondo e numero uno del ranking di specialità, mette subito in chiaro le cose: resta lui l’uomo da battere. E poco importa sia la prova sia extra programma ufficiale e non valga quindi ai fini della classifica del circuito. Mattia, in apertura di meeting, seguito in tribuna da mamma-coach Khaty, piazza il misurone al secondo tentativo (vento a +0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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