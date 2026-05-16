Furlani vola subito lontanissimo | 8.43 personale migliorato di 4 centimetri

Nel suo primo appuntamento stagionale all'aperto, il campione del mondo di salto in lungo ha superato i 8,43 metri, migliorando il suo personale di 4 centimetri. La gara si è svolta in una tappa della Diamond League, dove l’atleta ha ottenuto la vittoria. La prestazione rappresenta un miglioramento rispetto ai risultati precedenti e si inserisce in un contesto di preparazione per le prossime competizioni internazionali. La gara si è svolta senza incidenti, con l’atleta che ha superato gli altri concorrenti.

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