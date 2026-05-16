Diamond League Keqiao 2026 LIVE | Furlani vola a 8,43 nel salto in lungo

Durante la tappa della Wanda Diamond League a Keqiao, in Cina, l’atleta italiano ha raggiunto una misura di 8,43 metri nel salto in lungo. Si tratta di un record personale, oltre a essere la seconda misura più lunga mai realizzata da un atleta italiano in questa disciplina. La competizione si è svolta senza intoppi, con l’atleta che ha superato le proprie precedenti prestazioni e si è distinto tra gli altri partecipanti. L’evento ha attirato l’attenzione per le performance di alcuni dei migliori salti in lungo del circuito mondiale.

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Straordinaria prova dell’azzurro nella tappa della Wanda Diamond League in Cina. Mattia Furlani firma il nuovo record personale e la seconda misura italiana di sempre nel salto in lungo. Inizio spettacolare per Mattia Furlani nella tappa di Wanda Diamond League in corso a Keqiao. L’azzurro, campione del mondo indoor, ha trovato immediatamente una misura straordinaria nel salto in lungo atterrando a 8,43 con vento regolare di 0,4 ms. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: debutto stagionale per Iapichino e Furlani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in... LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: Furlani e Iapichino al debutto stagionaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in... Diamond League Keqiao 2026 LIVE: Furlani vola a 8,43 nel salto in lungoStraordinaria prova dell’azzurro nella tappa della Wanda Diamond League in Cina. Mattia Furlani firma il nuovo record personale e la seconda misura italiana di ... sportface.it Mattia Furlani sfonda il muro dei mostri, vince in Diamond League ed entra in un nuovo universo. Howe a centimetri!Esplosivo, dirompente, scatenato, tranciante. Mattia Furlani ha pennellato la sua proverbiale firma d'autore sulla prima tappa della Diamond League, il ... oasport.it