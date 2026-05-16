Fuga in 60 minuti | il medico venezuelano che a Udine sfida il regime

Un medico venezuelano ha lasciato il suo paese e si è rifugiato a Udine in soli sessanta minuti, attirando l’attenzione sulla rapidità della fuga. La sua partenza ha seguito una persecuzione politica da parte delle autorità venezuelane, che lo avevano preso di mira. La vicenda solleva interrogativi sulla capacità del professionista di abbandonare il paese in breve tempo e sulle cause che hanno portato alla persecuzione nei suoi confronti. La storia si inserisce in un quadro più ampio di tensioni politiche e fughe di cittadini venezuelani.

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