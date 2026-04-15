Reza Pahlavi ha dichiarato di essere pronto a tornare in Iran, definendo il regime attuale ferito e desideroso di vendetta contro la popolazione e coloro che sono coinvolti nei recenti scontri. In un breve intervento, ha sottolineato la presenza di un governo che, secondo lui, si trova in una fase di crisi e di tensione. La sua dichiarazione è arrivata pochi minuti dopo aver fatto un'affermazione pubblica sulla situazione politica nel paese.

"Adesso c'è un regime ferito che cerca vendetta contro la sua popolazione, ma anche contro i protagonisti coinvolti in questo scontro. Non solo sono molto deboli e sull'orlo del collasso, ma sono anche molto più pericolosi": Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià dell' Iran deposto dalla Rivoluzione islamica nel 1979, lo ha detto durante la trasmissione di Bruno Vespa, Cinque Minuti, in onda su Rai 1. "Ecco perché adesso abbiamo un'opportunità d'oro per liberarcene completamente, il popolo iraniano sta aspettando questa opportunità ma non può farcela da solo, serve un sostegno esterno e l'Europa deve svolgere un ruolo importante", ha....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cinque minuti, Reza Pahlavi sfida il regime: "Pronto a tornare in Iran"

La noche en que la tecnología de EE.UU. seconvirtió en cenizas en el desierto de lrán

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