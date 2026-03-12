Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2026 dopo aver battuto Learner Tien in due set, con il punteggio di 6-1, 6-4. La partita è durata un’ora e cinque minuti, durante i quali Sinner ha dominato l’incontro con una prestazione convincente. L’azzurro ha chiuso il match con una vittoria netta che gli permette di proseguire nel torneo.

Jannik Sinner si è qualificato con autorità alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro ha battuto nettamente il giovane statunitense Learner Tien con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena 1 ora e 5 minuti di gioco. La partita è stata a senso unico: Sinner ha dominato dal primo all’ultimo punto, concedendo pochissimo all’avversario e confermando la netta superiorità già mostrata nel loro unico precedente, disputato a Pechino 2025, dove aveva lasciato a Tien soltanto quattro game complessivi. Con questa vittoria l’altoatesino raggiunge la sua terza semifinale in carriera nel prestigioso torneo californiano, dimostrando ancora una volta di trovarsi a proprio agio sui campi di Indian Wells. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner travolge Tien in soli 60 minuti: il colpo che lo sotterra

