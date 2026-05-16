Fuga di 50 minuti inseguimento shock e speronamenti | si ferma solo quando finisce la benzina

Tra le strade del Casertano si sono vissuti momenti di forte tensione durante un’operazione di controllo straordinario condotta dai Carabinieri tra il 15 e il 16 maggio nell’area tra Marcianise e l’Agro Aversano. Un veicolo ha tentato di sfuggire ai controlli e ha percorso circa 50 minuti a tutta velocità, sfiorando anche alcuni inseguimenti e speronamenti. L'auto si è fermata solo quando ha esaurito la benzina, dopo un inseguimento che ha visto diverse manovre rischiose.

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