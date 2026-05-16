FS al Salone di Torino | nasce l’antologia sul viaggio e la leggerezza

Al Salone di Torino è stata presentata un'antologia dedicata al tema del viaggio e della leggerezza, curata da Ferrovie dello Stato. La raccolta include i lavori di autori esordienti, scelti tra circa cinquecento racconti inviati. Tra le pagine si trovano testimonianze che esplorano come un semplice viaggio in treno possa diventare un’occasione di scoperta personale. La presentazione ha coinvolto vari partecipanti e ha messo in rilievo il ruolo del viaggio come esperienza di crescita e riflessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono gli autori esordienti selezionati tra cinquecento racconti?. Come può un viaggio in treno trasformarsi in scoperta interiore?. Perché la leggerezza è diventata il tema centrale di questa antologia?. Cosa lega il Gruppo FS al Salone Internazionale del Libro?.? In Breve Antologia pubblicata da minimum fax con quattro vincitori e sei scrittori affermati.. Concorso AR Andata e Racconto ha raccolto quasi cinquecento racconti partecipanti.. Giuria composta da Antonella Lattanzi, Matteo Nucci, Lorenza Pieri e Nadeesha Uyangoda.. Progetto sviluppato tra Gruppo FS e Salone Internazionale del Libro di Torino.. Il Gruppo FS presenta oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino l’antologia dedicata al tema del movimento intitolata Viaggiare con leggerezza, pubblicata dalla casa editrice minimum fax. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FS al Salone di Torino: nasce l’antologia sul viaggio e la leggerezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Salone del Libro FS racconta il viaggio dell’anima: nasce l’antologia ‘Viaggiare con leggerezza’”Il Gruppo FS presenta l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del... Leggi anche: Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con leggerezza', antologia di autori STUDIO TOSATO DI STEFANO ED ALBERTO TOSATO S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Val di Zoldo reddit Al Salone del Libro 'Viaggiare con Leggerezza' con FerrovieAnche quest'anno le Ferrovie fanno viaggiare con la lettura. Al Salone del Libro di Torino è stato presentato 'Viaggiare con leggerezza', l'antologia di racconti edita da minimum fax, che raccoglie gl ... quotidiano.net Gruppo FS, presentata l’antologia Viaggiare con leggerezza al Salone Internazionale del Libro di TorinoCalise (Gruppo FS): Felici di presentare un’opera che celebra la vocazione al movimento del Gruppo FS con la capacità della scrittura di attraversare luoghi, culture ed emozioni, dando voce a prospet ... affaritaliani.it