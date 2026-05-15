Ferrovie dello Stato presenta ' Viaggiare con leggerezza' antologia di autori

Ferrovie dello Stato ha annunciato l’uscita di un’antologia intitolata 'Viaggiare con leggerezza', pubblicata da minimum fax. Il volume raccoglie i testi dei vincitori della terza edizione del concorso letterario 'AR Andata e Racconto'. La presentazione del libro si è svolta di recente, coinvolgendo alcuni degli autori premiati. La pubblicazione si inserisce nel programma di iniziative legate al progetto culturale legato ai viaggi e alla narrazione.

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Roma, 15 mag. (Adnkronos) - In uscita 'Viaggiare con leggerezza', l'antologia edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario 'AR Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l'uso' promosso da Ferrovie dello Stato Italiane e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con leggerezza', antologia di autori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Ostia, al Teatro del Lido una giornata di orientamento con Ferrovie dello Stato per gli studenti delle superioriOstia, 13 marzo 2026 – Alcuni studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio”, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Via Saponara 150,... Ferrovie dello Stato: contratti a tempo indeterminato per giuristi? Cosa scoprirai Chi può candidarsi per il ruolo di Junior Legal entro maggio 2026? Come cambieranno le mansioni legali con l'espansione di FS... Ferrovie dello Stato: assunzioni per operai movimento terra in tutta Italia con licenza media Info e requisiti nel primo commento x.com Ferrovie dello Stato presenta i cantieri per il 2026Roma, 13 mag. (askanews) - Più di 1300 cantieri attivi quotidianamente e 11,6 miliardi di euro investiti nel 2025. Sono questi i numeri del Gruppo Rete Ferroviaria Italiana, che grazie anche alle riso ... quotidiano.net Ferrovie, Salvini rilancia una stazione della Tav sul Lago di GardaIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rilancia l'ipotesi di una stazione Tav sul Lago di Garda e chiede alle Ferrovie ... iltempo.it