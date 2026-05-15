Ferrovie dello Stato presenta ' Viaggiare con leggerezza' antologia di autori
Ferrovie dello Stato ha annunciato l’uscita di un’antologia intitolata 'Viaggiare con leggerezza', pubblicata da minimum fax. Il volume raccoglie i testi dei vincitori della terza edizione del concorso letterario 'AR Andata e Racconto'. La presentazione del libro si è svolta di recente, coinvolgendo alcuni degli autori premiati. La pubblicazione si inserisce nel programma di iniziative legate al progetto culturale legato ai viaggi e alla narrazione.
Roma, 15 mag. (Adnkronos) - In uscita 'Viaggiare con leggerezza', l'antologia edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario 'AR Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l'uso' promosso da Ferrovie dello Stato Italiane e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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