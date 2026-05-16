Fruibilità spiagge libere | avvisi pubblici della Regione sono opportunità da cogliere

Da brindisireport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha diffuso avvisi pubblici rivolti ai Comuni per migliorare l’accesso e l’utilizzo delle spiagge libere. Questi avvisi prevedono interventi di attrezzatura e sistemazione delle aree costiere per favorire la fruibilità da parte dei cittadini. La comunicazione mira a coinvolgere le amministrazioni locali nella realizzazione di interventi specifici volti a rendere più accessibili le spiagge senza strutture private. La pubblicazione degli avvisi rappresenta un passo importante in questa direzione, secondo quanto annunciato dalla regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - L’emanazione da parte della Regione Puglia di avvisi rivolti ai Comuni per attrezzare e rendere pienamente fruibili le spiagge libere è una opportunità da cogliere al volo. È il sunto di una nota odierna, 16 maggio, condivisa dalla segreteria cittadina e dal gruppo consiliare a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Valorizzazione delle spiagge libere: due avvisi per i Comuni costieriPresentati dal presidente della Regione Puglia, insieme agli assessori al Turismo, all’Urbanistica e Coste e ai Lavori Pubblici, i primi due avvisi...

Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libereDalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro...

fruibilità spiagge libere avvisiMare democratico, spiagge libere per tutti – IL BANDOPresentati i primi avvisi del programma varato dalla Regione Puglia per attrezzare le spiagge pugliesi Sono stati presentati in conferenza stampa i primi due avvisi del programma promosso dalla Region ... ambienteambienti.com

fruibilità spiagge libere avvisiMare democratico: presentati i primi avvisi del programma per attrezzare le spiagge libereL'obiettivo è migliorare l’esperienza dell’utente e a garantire standard adeguati di sicurezza, igiene, comfort e accessibilità universale ... barlettaviva.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web