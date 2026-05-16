Fruibilità spiagge libere | avvisi pubblici della Regione sono opportunità da cogliere

La Regione Puglia ha diffuso avvisi pubblici rivolti ai Comuni per migliorare l’accesso e l’utilizzo delle spiagge libere. Questi avvisi prevedono interventi di attrezzatura e sistemazione delle aree costiere per favorire la fruibilità da parte dei cittadini. La comunicazione mira a coinvolgere le amministrazioni locali nella realizzazione di interventi specifici volti a rendere più accessibili le spiagge senza strutture private. La pubblicazione degli avvisi rappresenta un passo importante in questa direzione, secondo quanto annunciato dalla regione.

BRINDISI - L’emanazione da parte della Regione Puglia di avvisi rivolti ai Comuni per attrezzare e rendere pienamente fruibili le spiagge libere è una opportunità da cogliere al volo. È il sunto di una nota odierna, 16 maggio, condivisa dalla segreteria cittadina e dal gruppo consiliare a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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