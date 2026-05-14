Valorizzazione delle spiagge libere | due avvisi per i Comuni costieri

Presentati dal presidente della Regione Puglia, insieme agli assessori al Turismo, all’Urbanistica e Coste e ai Lavori Pubblici, i primi due avvisi del programma promosso dalla Regione Puglia “Mare democratico” destinati ai comuni pugliesi.Si tratta di insieme di provvedimenti che hanno come. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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