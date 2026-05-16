Frosinone tenta di rubare in una ferramenta | fermato dalla Polizia di Stato

Nella notte a Frosinone, un uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre tentava di rubare in una ferramenta. Gli agenti, impegnati nei controlli di routine, hanno notato il comportamento sospetto e si sono avvicinati. Durante i controlli, hanno fermato l’uomo e lo hanno trovato in possesso di alcuni oggetti prelevati dal negozio. L’individuo è stato arrestato e portato in commissariato per le procedure di identificazione e rilievi.

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