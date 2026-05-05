Frosinone–Mantova è già sold out | Stirpe esaurito in un’ora

L'incontro tra Frosinone e Mantova ha registrato il tutto esaurito in appena un'ora, rendendo i biglietti disponibili per la partita esauriti. Lo stadio Benito Stirpe, infatti, sarà completamente pieno per questa sfida tra le due squadre. La vendita dei tagliandi si è conclusa rapidamente, dimostrando l'interesse e l'entusiasmo dei tifosi locali.

Il dato è chiaro e racconta meglio di qualsiasi parola l’attesa della città: lo Stadio Benito Stirpe sarà completamente esaurito per la sfida tra Frosinone e Mantova.I biglietti per i settori riservati ai tifosi di casa sono andati polverizzati nel giro di circa un’ora dall’apertura delle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone: allo Stirpe finisce 2-2 Frosinone, mini-abbonamento per il sogno Serie A: quattro gare allo StirpeDal 27 marzo al 5 aprile tifosi chiamati a raccolta: disponibili tribuna est e superiore per spingere i giallazzurri nelle sfide decisive contro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Venezia promosso in serie A, al Frosinone manca un punto. Il Monza cade al 95’ a Mantova; Frosinone - Mantova, da martedì la caccia al biglietto; Frosinone promosso in Serie A se: cosa serve contro il Mantova e le combinazioni con il risultato del Monza; Il Mantova inguaia il Monza e sogna i playoff. Al Frosinone basta 1 punto per tornare in A. Frosinone–Mantova, è già sold out: Stirpe esaurito in un’oraIl dato è chiaro e racconta meglio di qualsiasi parola l’attesa della città: lo Stadio Benito Stirpe sarà completamente esaurito per la sfida tra Frosinone e Mantova . I biglietti per i settori riserv ... today.it Frosinone, il finale col Mantova al gran completoAlla ripresa di ieri mattina, tutti presenti. Per la sfida di venerdì solo imbarazzo della scelta. Alle 11 il via dell’attesa vendita dei biglietti ... ciociariaoggi.it SOLD OUT. Lo stadio "Stirpe" sarà pienissimo in occasione di #Frosinone-Mantova, sfida che potrebbe valere la promozione in Serie A. I biglietti sono andati polverizzati in meno di un'ora: lunghe file non solamente su Vivaticket ma anche ai botteghini fisici sp - facebook.com facebook