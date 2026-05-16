Le frodi bancarie continuano a rappresentare un rischio crescente per i clienti di tutto il paese. Recentemente, sono stati segnalati casi in cui un semplice messaggio di testo ha portato alla perdita di denaro. Un rappresentante di una delle principali sigle sindacali del settore ha evidenziato l’esistenza di una guida realizzata per aiutare le persone a riconoscere e prevenire queste truffe. Le autorità e le istituzioni finanziarie invitano alla massima attenzione nelle comunicazioni online e nelle operazioni digitali.

Roma, 16 maggio 2026 - “Le frodi digitali sono una minaccia per tutti i cittadini e sono in costante aumento, richiedono un’attenzione continua. Anche perché i criminali informatici agiscono su due fronti in maniera simultanea: da un lato sfruttano e manipolano le vittime attraverso leve emotive come la paura, la curiosità, la fiducia. Dall’altro individuano delle falle anche minime nei sistemi di sicurezza, nei dispositivi che vengono utilizzati oppure negli strumenti di software che non sono aggiornati ”. Elisabetta Mercaldo, segretaria nazionale Fabi, spiega che partendo da questa analisi la Federazione autonoma bancari italiani “ha pubblicato una guida con le regole base per non farsi ingannare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frodi bancarie, quando basta un sms per essere derubati. Mercaldo (Fabi): “La nostra guida contro le truffe”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRA 5 GIORNI FITIBIT SPARIRÀ (e questa volta Google ha fatto la cosa giusta)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “I nostri figli vivono con il terrore di essere derubati. Ora basta”. La rabbia di Novoli sfila in corteo

Bergamo, la FNP lancia i nuovi delegati contro frodi e truffe IA? Cosa scoprirai Come proteggere i propri risparmi dalle nuove truffe con intelligenza artificiale? Chi saranno i nuovi delegati che opereranno nelle...

Frodi bancarie, quando basta un sms per essere derubati. Mercaldo (Fabi): La nostra guida contro le truffeElisabetta Mercaldo, segretaria nazionale Fabi (Federazione autonoma bancari italiani): Le frodi digitali sono una minaccia per tutti i cittadini e sono in costante aumento, richiedono un’attenzione ... quotidiano.net

Truffe bancarie senza diritto al rimborso: ecco quandoLe truffe bancarie rappresentano una delle frodi più insidiose e diffuse, trattandosi un fenomeno dalle dimensioni preoccupanti, veicolato attraverso tecniche che negli ultimi tempi hanno assunto ... pmi.it