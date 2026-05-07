Bergamo la FNP lancia i nuovi delegati contro frodi e truffe IA

A Bergamo, la Federazione Nazionale Pensionati ha annunciato la nomina di nuovi delegati che saranno presenti nelle piazze della città. L’obiettivo è informare i cittadini sui rischi delle truffe legate all’intelligenza artificiale e fornire indicazioni su come proteggere i propri risparmi. La campagna si concentra sulla prevenzione delle frodi che sfruttano le tecnologie digitali e si rivolge a un pubblico di pensionati e cittadini interessati.

? Cosa scoprirai Come proteggere i propri risparmi dalle nuove truffe con intelligenza artificiale?. Chi saranno i nuovi delegati che opereranno nelle piazze bergamasche?. Come navigare tra le nuove regole della sanità provinciale e del CAF?. Perché molti cittadini scelgono di non denunciare i furti di identità digitali?.? In Breve Collaborazione tra ADICONSUM e Banda d'Italia contro phishing e vishing digitale.. CAF CISL Bergamo attiva servizi per la gestione stagione fiscale 2026.. Programma FNP Bergamo prevede orientamento territoriale sui servizi sanitari provinciali.. Nuovi volontari formati fungeranno da ponte tra cittadini e comuni bergamaschi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, la FNP lancia i nuovi delegati contro frodi e truffe IA Notizie correlate Truffe agli anziani: Caltanissetta lancia presidio attivo contro frodiL’ANCoS APS di Confartigianato Caltanissetta ha deciso di unirsi ufficialmente alla campagna nazionale PIÙ SICURI INSIEME, un’iniziativa giunta alla... La Polizia di Stato lancia a Casa Sanremo la campagna “InsospettABILI” contro le frodi onlineIn occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la Polizia di Stato ha inaugurato a Casa Sanremo la nuova campagna di prevenzione contro...