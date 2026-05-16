Le autorità hanno smantellato un sistema di frode fiscale e riciclaggio associato a un'organizzazione con collegamenti cinesi. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 1,2 milioni di euro in contanti, gioielli e fondi depositati sui conti correnti. Complessivamente, sono state presentate 87 denunce a carico di individui coinvolti nel procedimento. L’indagine ha portato alla scoperta di un’estesa rete di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Un sequestro da 1,2 milioni di euro tra soldi cash, "liquidità su conti correnti", gioielli e orologi di lusso, 87 persone denunciate, tra cui un commercialista e un consulente finanziario, e l’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 28 persone e nove società per reati di "associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti". È l’esito di un’operazione del Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, in un’inchiesta della Procura. Indagine che, ha consentito di "ricostruire l’operatività di un’associazione criminale attiva tra l’area... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frode fiscale e riciclaggio: smantellato il ’sistema cinese‘ 1,2 milioni scovati, 87 denunce

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Foggia: smantellato sistema evasione fiscale e autoriciclaggio, sequestrati oltre 650mila euro

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