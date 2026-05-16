Frode fiscale e riciclaggio | smantellato il ’sistema cinese‘ 1,2 milioni scovati 87 denunce

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno smantellato un sistema di frode fiscale e riciclaggio associato a un'organizzazione con collegamenti cinesi. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 1,2 milioni di euro in contanti, gioielli e fondi depositati sui conti correnti. Complessivamente, sono state presentate 87 denunce a carico di individui coinvolti nel procedimento. L’indagine ha portato alla scoperta di un’estesa rete di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un sequestro da 1,2 milioni di euro tra soldi cash, "liquidità su conti correnti", gioielli e orologi di lusso, 87 persone denunciate, tra cui un commercialista e un consulente finanziario, e l’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 28 persone e nove società per reati di "associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti". È l’esito di un’operazione del Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, in un’inchiesta della Procura. Indagine che, ha consentito di "ricostruire l’operatività di un’associazione criminale attiva tra l’area... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

frode fiscale e riciclaggio smantellato il 8217sistema cinese8216 12 milioni scovati 87 denunce
© Ilgiorno.it - Frode fiscale e riciclaggio: smantellato il ’sistema cinese‘ 1,2 milioni scovati, 87 denunce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Foggia: smantellato sistema evasione fiscale e autoriciclaggio, sequestrati oltre 650mila euro

Video Foggia: smantellato sistema evasione fiscale e autoriciclaggio, sequestrati oltre 650mila euro

Sullo stesso argomento

Frode fiscale e riciclaggio, 87 indagati tra Milano e Brescia e sequestri per 1,2 milioni di euroMilano, 15 maggio 2026 – Sequestri per 1,2 milioni di euro tra soldi cash, “liquidità su conti correnti”, gioielli e orologi di lusso, 87 persone...

Maxi frode fiscale e riciclaggio: sequestri per 1,2 milioni di euro, 87 indagati tra Milano e BresciaUn impero finanziario costruito su fatture false e canali bancari sotterranei è stato smantellato all'alba dai militari del Comando provinciale della...

frode fiscale e riciclaggioFrode fiscale e riciclaggio, 87 indagati tra Milano e Brescia e sequestri per 1,2 milioni di euroLa Guardia di Finanza ha smantellato un sistema di ‘underground banking’. Nella rete criminale erano coinvolti professionisti e aziende del settore metalli ferrosi ... msn.com

frode fiscale e riciclaggioMaxi frode fiscale e riciclaggio: sequestri per 1,2 milioni di euro, 87 indagati tra Milano e BresciaOperazione della guardia di finanza smantella una rete criminale: coinvolti professionisti e aziende del settore metalli ferrosi ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web