Freuler ultimo tango in rossoblù Ora la sua Bergamo poi il mistero

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Remo Freuler torna a Bergamo, la città che considera casa, prima di decidere il suo futuro. Dopo aver vestito la maglia rossoblù, il centrocampista si è presentato di nuovo nel capoluogo, dove ha trascorso un periodo importante della carriera. La sua visita ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, ma ancora non sono stati forniti dettagli sui prossimi passi o eventuali novità legate alla sua carriera. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

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Un ritorno al passato prima di sciogliere i nodi relativi al proprio futuro: Remo Freuler torna nella città che rappresenterà sempre per lui un pezzo di casa e di cuore, ovvero nella sua Bergamo. Un ritorno simbolico, alla vigilia di un’estate che lo porterà al mondiale e poi alle riflessioni finali prime di decidere sull’ultimo contratto della carriera. Il suo contratto a Bologna scade il 30 giugno, il Bologna gli ha proposto ha provato ad aprire il dialogo per il rinnovo a settembre e a dicembre gli ha presentato una seconda proposta: ma lo svizzero non ha mai detto sì. Contemporaneamente sono montati gli interessamenti della Roma di Gasperini e della Juventus di Spalletti, a caccia di un colpo a zero per completare la mediana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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