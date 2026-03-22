Nella mattinata di oggi, in piazza a Pontida, si è svolto il funerale di un noto esponente politico, con la piazza transennata per l'occasione. Dopo la cerimonia, il corteo si è mosso verso il pratone, attirando numerosi supporter e curiosi. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti presenti, mentre si susseguivano discorsi e momenti di raccoglimento.

Pontida (Bergamo) – C’è un progetto, un’idea, forse un sogno che non si sa se si potrà realizzare ma che molti accarezzano in queste ore. È quello di accompagnare in corteo il feretro di Umberto Bossi, dopo il rito funebre nell’abbazia del monastero benedettino di San Giacomo, a Pontida, fino al suo pratone, consacrato ai raduni della Lega. Sarebbero poche centinaia di metri di ricordi, memorie, nostalgia. E non è un caso che l’erba sia stata tagliata di fresco. “Sarebbe molto bello – dice uno degli organizzatori –. Vedremo domani mattina, dipenderà anche da quanta gente ci sarà”. Addio a Umberto Bossi, funerali blindati ma sobri a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci sarà Un ritorno alle origini e insieme il punto fermo all’avventura politica e umana del Senatur. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Umberto Bossi, l’ultimo bagno di folla nella sua Pontida: piazza transennata per il funerale. Poi il corteo verso il pratone

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«Trota». È questo il soprannome che Umberto Bossi ha attribuito a suo figlio Renzo, ridimensionando le aspettative che tanti avevano su di lui come possibile erede politico. Bossi, nel 1975, ha sposato Gigliola Guidali, commessa e sua compagna da anni. All’ facebook