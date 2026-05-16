La Juventus sta considerando l'acquisto di Marcus Thuram, attaccante attualmente all’Inter e fratello di Khephren Thuram. La società sta valutando questa possibilità e ha già dato il suo assenso alla trattativa. La mossa arriva dopo un’intensa fase di sondaggio, senza ancora definire ufficialmente l’accordo. La trattativa coinvolge direttamente i rappresentanti del giocatore e il club torinese, che spera di portare il calciatore in rosa nel prossimo mercato.

di Alessio Lento La Juventus sta sondando il terreno per un possibile colpo di mercato che coinvolgerebbe il fratello di Khephren Thuram, Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter. L’idea di vedere i due fratelli riuniti nella stessa città sta prendendo forma, grazie anche al supporto di papà Lilian Thuram, ex giocatore della Juventus, che sarebbe felice di vedere anche il figlio maggiore indossare la maglia bianconera: lo sostiene il giornalista Antonello Angelini su X. La Juve apre le porte a Marcus Thuram. La volontà di accogliere l’attaccante francese è chiara e la società bianconera sarebbe pronta a fare uno sforzo economico per portarlo a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fratelli Thuram insieme, la mossa di papà Lilian: la Juve ha detto sì

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