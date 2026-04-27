L’attaccante francese ha segnato il suo 50esimo gol con la maglia dell’Inter, superando vari record e dimostrando una crescita importante nel suo percorso con la squadra. Questa cifra rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera nel club. Il giocatore ha così confermato le sue capacità offensive, lasciando alle spalle le statistiche precedenti e mettendo in discussione alcune aspettative legate al suo ruolo.

di Alberto Petrosilli Thuram ha raggiunto i 50 gol con la maglia dell’Inter: l’attaccante francese abbatte tutti i record e smentisce il papà Lilian. L’ Inter celebra il traguardo storico di Marcus Thuram, arrivato a 50 gol in nerazzurro nel pareggio contro il Torino. La proprietà Oaktree vede in “Tikus” un bomber implacabile: dei suoi 50 sigilli, ben 39 sono arrivati in Serie A, con un’evoluzione straordinaria che lo ha portato a segnare 17 reti nell’annata in corso. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Thuram, 50 gol nerazzurri: il francese abbatte i record. Il destino ha voluto che la rete numero 50 arrivasse contro la sua vittima preferita, il Torino (7 gol totali), e ancora di testa su assist di Dimarco.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram, 50 gol nerazzurri: il francese abbatte i record e smentisce papà Lilian

Notizie correlate

Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partireCalciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un...

Thuram, non solo il gol: tutti i numeri del francese in Torino Interdi Stefano CoriThuram ha trovato ancora una volta il gol, ma quali sono i suoi numeri di Torino Inter match giocato ieri alle ore 18:00? Marcus...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Thuram a quota 50 gol con l'Inter, ma qual è il più bello? Lautaro non ha dubbi: Seconda stella; Barella: Il gol è per Gattuso, peccato per il Mondiale.... E Thuram: Aspettiamo l'aritmetica; Inter-Cagliari 3-0: Thuram a segno, la squadra di Chivu più vicina allo scudetto; Thuram segna e 'chiama' Palestra all'Inter: Gli ho detto di continuare così, è forte.

L'Inter celebra Thuram per i suoi 50 gol, Lautaro: Il mio preferito è stato quello col MilanL’Inter applaude Marcus Thuram per i suoi primi 50 gol in maglia nerazzurra con un video pubblicato sui suoi profili social, in cui i compagni di. tuttomercatoweb.com

Thuram, nuovo traguardo: 50 gol con la maglia dell’Inter. Nel mirino un altro recordL'attaccante francese, a segno anche contro il Torino, alla sua terza stagione in nerazzurro sta confermando le sue qualità ... msn.com

#Thuram dominante in #MilanJuve I numeri della sua partita - facebook.com facebook

La costanza di Marcus Thuram all’Inter: 2023/24 46 presenze 15 14 2024/25 50 presenze 18 9 2025/26 41 presenze 17 7 Costo: 0 milioni per il cartellino + 8 di commissione. x.com