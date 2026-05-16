Franco Morbidelli si presenta nel paddock del Gran Premio di Catalogna con un risultato che gli permette di partire dalla prima fila, ottenendo la seconda posizione nelle qualifiche. Dopo un avvio di stagione difficile, il pilota ha espresso soddisfazione per il risultato, anche se ha commentato che le sensazioni sulla nuova moto non sono ancora ottimali. La sessione di qualifiche si è conclusa con questa prestazione che rappresenta un passo avanti rispetto alle tappe precedenti del campionato di MotoGP.

Franco Morbidelli rialza la testa dopo un pessimo avvio di stagione e batte un colpo al Montmelò ottenendo la seconda piazza nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP 2026. L’italo-brasiliano del team VR46 ha realizzato una piccola impresa, superando il Q1 e poi venendo battuto in Q2 solamente dalla KTM di Pedro Acosta sul giro secco. “ Grande prestazione oggi. Stiamo lavorando molto bene da 3-4 gare a questa parte. Le sensazioni su questa moto nuova (la GP25, ndr) non sono quelle che vorrei, ma stiamo tornando ad avere una performance. Questo è positivo ed è il riflesso del lavoro che stiamo facendo. Sono molto contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Franco Morbidelli: “Molto contento della prima fila. Le sensazioni non sono quelle che vorrei sulla moto nuova”

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