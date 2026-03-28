Pedro Acosta si è qualificato in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo round del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo aver ottenuto la prima fila, il pilota ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato, anche se ha notato che nelle sessioni di Sprint le moto di Ducati e Aprilia sono più veloci e davanti a lui.

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una Q2 davvero emozionante con lo spagnolo che ha saputo spremere la sua KTM e metterla in prima fila. Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 2:00.136 nuovo record della pista con 193 millesimi su Marco Bezzecchi e 349 proprio su Pedro Acosta. Quarta posizione per Pecco Bagnaia a 427 millesimi, quinta per Joan Mir a 455 mentre chiude la seconda fila Marc Marquez a 501. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pedro Acosta: “Contento della prima fila ma nella Sprint vedo Ducati e Aprilia davanti”

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