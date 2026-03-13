Francia Macron riceve Zelensky a Parigi | l' abbraccio e la stretta di mano

Il presidente francese ha incontrato venerdì il leader ucraino a Parigi. Durante l'incontro, i due hanno scambiato un abbraccio e una stretta di mano. La discussione si è concentrata sulla decisione degli Stati Uniti di ridurre le sanzioni sul vendita di petrolio russo.

Il presidente francese Macron ha incontrato venerdì a Parigi il suo omologo ucraino Zelensky per discutere della decisione degli Stati Uniti di allentare le sanzioni sul petrolio russo. I colloqui mediati dagli Stati Uniti volti a porre fine al conflitto sono attualmente sospesi a causa della guerra in Iran, anche se, secondo il leader ucraino, potrebbero riprendere la prossima settimana. Giovedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe compiuto un ulteriore passo per sbloccare il petrolio russo bloccato sulle petroliere in mare a causa delle sanzioni statunitensi per la guerra in Ucraina, concedendo una licenza per sospenderle per un mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, Macron riceve Zelensky a Parigi: l'abbraccio e la stretta di mano Articoli correlati Trump-Zelensky, l’accordo non c’è. Le questioni aperte: Donbass e centrale di Zaporizhzhia. Zelensky: “I negoziati continuano”. Macron: “A gennaio Volenterosi a Parigi”Roma, 29 dicembre 2025 – Passi avanti verso la pace nel colloquio di ieri tra Trump e Zelensky, ma restano aperte le questioni più spinose. Ucraina, Zelensky arriva a Mar-a-Lago: la stretta di mano con TrumpVolodymyr Zelensky è arrivato a Mar-a-Lago per l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. LIVE: Macron Meets Zelensky in Paris as Ukraine Faces Its Most Difficult Moment Since 2022 | APT Tutti gli aggiornamenti su Francia Macron riceve Zelensky a Parigi... Temi più discussi: Macron riceve domani Zelensky, focus sul sostegno a Kiev; Parigi, 'domani Macron riceve Zelensky, focus sulla pace in Ucraina'; Meloni e la guerra in Iran, la telefonata di 20 minuti della premier con Macron: In questa fase bisogna coordinarsi. Francia, Macron riceve Zelensky a Parigi: l'abbraccio e la stretta di mano(LaPresse) Il presidente francese Macron ha incontrato venerdì a Parigi il suo omologo ucraino Zelensky per discutere della decisione degli Stati Uniti di allentare le sanzioni sul petrolio russo. I ... stream24.ilsole24ore.com Macron riceve domani Zelensky, focus sul sostegno a KievIl presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all’Eliseo l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. I due presidenti parleranno della situazione in corso, del sostegno della Francia e dei partner ... agenzianova.com Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com Dalle Olimpiadi ai supermercati. In Francia si discute e si vota sull’utilizzo della videosorveglianza algoritmica negli esercizi commerciali - facebook.com facebook