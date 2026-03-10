Il Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Mons Shaleta, il vescovo caldeo di San Diego. L’alto prelato era stato arrestato giovedì all’aeroporto della città mentre cercava di partire dagli Stati Uniti. La posizione del vescovo riguardava un’accusa di riciclaggio di denaro. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale del vescovo Emanuel Hana Shaleta, accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, ed arrestato negli Stati Uniti lo scorso 5 marzo. Rinuncia che, secondo quanto spiegato da fonti vaticane, era stata presentata dal monsignore prima del suo fermo. Il Pontefice ha così deciso di nominare amministratore apostolico sede vacante della medesima circoscrizione monsignor Saad Hanna Sirop. Come riporta Infovaticana, Emanuel Hana Shaleta, vescovo caldeo responsabile dell’eparchia di San Pietro Apostolo di San Diego negli Stati Uniti, era stato arrestato lo scorso giovedì all’aeroporto della città statunitense con l’accusa di diversi reati finanziari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV accetta rinuncia Mons Shaleta, il vescovo caldeo di San Diego arrestato per riciclaggio

