Durante la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, tappa del campionato 2026 di MotoGP, il pilota ha concluso al sesto posto dopo una gara in rimonta. In un’intervista, ha dichiarato di aver avuto un approccio sbagliato nel 2025 e di aver migliorato il suo impegno nel corso di quest’anno. La gara si è disputata a Barcellona, con la classifica finale che ha visto il suo nome tra i primi sei.

Nella Sprint Race del Gran Premio di Catalogna a Barcellona, tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, Francesco Bagnaia ha chiuso al sesto posto dopo una gara tutta in rimonta. Il pilota della Ducati Factory partito dalla 13ª casella in griglia dopo una qualifica complicata, è riuscito a recuperare diverse posizioni in una Sprint vinta da Alex Márquez (Ducati Gresini), davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Negli studi di Sky Sport, il piemontese ha analizzato così il momento che sta vivendo: “ L’anno scorso avevo un approccio sbagliato: pensavo di dare tutto, mentre quest’anno sto davvero dando tutto, o almeno ci sto provando. Secondo me siamo partiti con qualche difficoltà, perché questa moto è ancora da capire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia ammette: “Nel 2025 avevo un approccio sbagliato, quest’anno sto dando di più”

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