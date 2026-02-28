Nel primo fine settimana del Mondiale 2026 di MotoGP, il pilota della Ducati ha concluso la Sprint Race in nona posizione, manifestando alcune difficoltà nel processo di adattamento alla nuova stagione. Nonostante i tentativi di miglioramento, l’atleta ha dichiarato di incontrare problemi personali nel trovare il ritmo giusto, evidenziando una partenza di campionato complessa.

Un inizio di stagione indubbiamente contratto per Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati non è andato oltre la nona posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Thailandia, atto d’apertura del Mondiale 2026 di MotoGP, mostrando alcune difficoltà nell’adattamento. Rispetto ai test, andati in scena solo pochi giorni fa sullo stesso tracciato di Buriram, “Pecco” ha girato molto più lentamente, facendo i conti con delle condizioni diverse. Una difficoltà che, però, sembra non essere scaturita da problemi con la moto, così come confermato dal diretto interessato una volta arrivato in zona mista. “ Difficile dare una spiegazione, la pista è quella così come la moto – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Quello che stanno cambiando sono le condizioni, se non sto riuscendo a capirle è un errore mio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sto faticando ad adattarmi, ma è un problema mio”

Motogp, soddisfazione Bagnaia dopo i test: “Molto meglio del 2025, ma occhio ad Aprilia”Buriram, 22 febbraio 2026 – Da un anno all’altro può cambiare il mondo in uno sport evolutivo come la Motogp.

MotoGP, Francesco Bagnaia andrà in Aprilia? Tutti i possibili movimenti nel mercato pilotiIl mercato piloti della MotoGP si prepara a vivere uno dei suoi snodi più delicati e potenzialmente storici: il molto probabile passaggio di...

A late puncture forces Pecco Bagnaia to retire from the Malaysian GP!

Tutto quello che riguarda Francesco Bagnaia.

Temi più discussi: Ducati arrembante nei test MotoGP in Thailandia. Marquez: Ho ancora margine; MotoGP Thailandia, Pecco Bagnaia parte con un errore: Ecco cosa ho sbagliato; Toprak Razgatlioglu e uno sbarco in MotoGP più complicato del previsto: Mi sto rattristando; MotoGP 2026. Francesco Guidotti: Marc Márquez è stra-favorito. Rivali? Álex, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia [VIDEO].

MotoGP, Francesco Bagnaia: Sto faticando ad adattarmi, ma è un problema mioUn inizio di stagione indubbiamente contratto per Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati non è andato oltre la nona posizione in occasione della ... oasport.it

MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Bagnaia: Situazione difficile da spiegarePecco Bagnaia dopo una difficile qualifica, dove non è riuscito a superare lo scoglio della Q1, ha recuperato qualche posizione rispetto alla griglia di partenza del Gran Premio della Thailandia. Il ... motograndprix.motorionline.com

PECCO: “È stato un errore mio.” Un quindicesimo tempo che non rispecchia il potenziale del pilota Ducati Lenovo nel venerdì di Buriram. Francesco Bagnaia :“In mattinata mi sono sentito abbastanza bene. Nel pomeriggio avevamo qualche piccola modifica d - facebook.com facebook

Francesco Bagnaia «edse» t 2027 – t st Aprilia, t ep µe Ducati; #ApriliaRacing #BuriramTest #DucatiLenovoTeam #FrancescoBagnaia #MarcMarquez #MotoGP2026 #PedroAcosta #etaafMotoGP2027 x.com