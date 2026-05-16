Francesca Manzini si pulisce con la candeggina ha scambiato le salviettine igienizzanti per quelle intime | la rivelazione choc di Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello, Alessandra Mussolini ha fatto una rivelazione sorprendente su Francesca Manzini, affermando che quest’ultima si sarebbe pulita con la candeggina e avrebbe confuso le salviettine igienizzanti con quelle intime. La notizia ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, generando reazioni di stupore e curiosità tra i presenti. La discussione si è sviluppata nel corso della conversazione, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

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Nella casa del Grande Fratello un’insolita rivelazione fatta da Alessandra Mussolini su Francesca Manzini ha suscitato curiosità e incredulità tra i concorrenti. Tra questi, in particolare Raul Dumitras, Antonella Elia e Lucia Ilardo protagonisti di questa singolare conversazione nel salotto della casa più spiata d’Italia. A riportare il tutto è stata proprio Alessandra Mussolini, che rivolgendosi agli altri ha detto: “Lo sapete che ha fatto Francesca?”. Alla domanda, ha risposto subito Antonella Elia: “Ha mangiato i biscotti?”, la Mussolini ha risposto chiarendo il senso del suo intervento: “A parte quello che se c’eri te. no vi volevo dire voi lo sapete che Francesca si pulisce con la candeggina?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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