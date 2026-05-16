Francesca Manzini si pulisce con la candeggina ha scambiato le salviettine igienizzanti per quelle intime | la rivelazione choc di Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello
Nella casa del Grande Fratello, Alessandra Mussolini ha fatto una rivelazione sorprendente su Francesca Manzini, affermando che quest’ultima si sarebbe pulita con la candeggina e avrebbe confuso le salviettine igienizzanti con quelle intime. La notizia ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, generando reazioni di stupore e curiosità tra i presenti. La discussione si è sviluppata nel corso della conversazione, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.
Nella casa del Grande Fratello un’insolita rivelazione fatta da Alessandra Mussolini su Francesca Manzini ha suscitato curiosità e incredulità tra i concorrenti. Tra questi, in particolare Raul Dumitras, Antonella Elia e Lucia Ilardo protagonisti di questa singolare conversazione nel salotto della casa più spiata d’Italia. A riportare il tutto è stata proprio Alessandra Mussolini, che rivolgendosi agli altri ha detto: “Lo sapete che ha fatto Francesca?”. Alla domanda, ha risposto subito Antonella Elia: “Ha mangiato i biscotti?”, la Mussolini ha risposto chiarendo il senso del suo intervento: “A parte quello che se c’eri te. no vi volevo dire voi lo sapete che Francesca si pulisce con la candeggina?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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