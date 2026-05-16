Francesca Manzini si pulisce con la candeggina ha scambiato le salviettine igienizzanti per quelle intime | la rivelazione choc di Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello, Alessandra Mussolini ha fatto una rivelazione sorprendente su Francesca Manzini, affermando che quest’ultima si sarebbe pulita con la candeggina e avrebbe confuso le salviettine igienizzanti con quelle intime. La notizia ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, generando reazioni di stupore e curiosità tra i presenti. La discussione si è sviluppata nel corso della conversazione, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui