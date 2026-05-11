Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni concorrenti. Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno avuto un confronto acceso con Francesca Manzini, che ha coinvolto urla nella notte a causa di un bacio con Raul. A meno di dieci giorni dalla finale, la convivenza nel reality show si fa sempre più movimentata, nonostante il fine settimana fosse stato tranquillo.

A meno di dieci giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, la tensione nella casa più spiata d’Italia può esplodere da un momento all’altro, anche dopo un weekend tranquillo e allegro. Nella notte tra sabato e domenica è scoppiata una lite durata ore che ha coinvolto Antonella Elia e Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini. Tutto a causa di un bacio tra Manzini e Raul Dumitras. Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 L’origine dello scontro, spiega Biccy, risale a un episodio avvenuto durante la festa di sabato sera. Alcuni concorrenti hanno rivelato che Francesca Manzini e Raul Dumitras si erano appartati in confessionale e si erano baciati sulle labbra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Alessandra Mussolini asfaltano Francesca Manzini: urla nella notte per il bacio con Raul

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Grande Fratello Vip, le pagelle del 24 aprile: Alessandra Mussolini pecora nera (8), Elia e Caruso da rinchiudere (0), Francesca Manzini stupisce (7)

Grande Fratello Vip 2026, scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini | Video MediasetAlessandra Mussolini e Francesca Manzini sono arrivate oramai ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 2026.

Argomenti più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Grande Fratello Vip ieri sera, cos'è successo? Puntata dell'8 maggio; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera.

Ascolti TV Venerdì 8 Maggio 2026. Infante, Ore 14 Sera (9.6%) batte Nuzzi, Quarto Grado (9%), Rai1 si spegne (13.4%), fiasco totale per le Cover di Sanremo, ma il Grande Fratello Vip ripiomba sotto i 2 milioni (16.2%), flop pazzesco. La gente ormai segue sol - x.com x.com

La Dimensione del Vault Deve Essere Molto Più Grande Tipo Ieri - Reddit reddit