Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia e Alessandra Mussolini asfaltano Francesca Manzini | urla nella notte per il bacio con Raul

Da cinemaserietv.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni concorrenti. Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno avuto un confronto acceso con Francesca Manzini, che ha coinvolto urla nella notte a causa di un bacio con Raul. A meno di dieci giorni dalla finale, la convivenza nel reality show si fa sempre più movimentata, nonostante il fine settimana fosse stato tranquillo.

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A meno di dieci giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, la tensione nella casa più spiata d’Italia può esplodere da un momento all’altro, anche dopo un weekend tranquillo e allegro. Nella notte tra sabato e domenica è scoppiata una lite durata ore che ha coinvolto Antonella Elia e Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini. Tutto a causa di un bacio tra Manzini e Raul Dumitras. Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 L’origine dello scontro, spiega Biccy, risale a un episodio avvenuto durante la festa di sabato sera. Alcuni concorrenti hanno rivelato che Francesca Manzini e Raul Dumitras si erano appartati in confessionale e si erano baciati sulle labbra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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