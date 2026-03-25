Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini ha creato divisioni tra i concorrenti. Alcuni partecipanti hanno espresso dubbi sulla sincerità del suo comportamento, mentre altri hanno mantenuto un atteggiamento più neutro. La discussione si è concentrata sulla percezione della sua autenticità all’interno della casa, generando un confronto tra i vari inquilini.

Francesca Manzini non sembra conquistare le simpatie all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026. L’imitatrice è stata presa di mira da Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ma anche da altri coinquilini. Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini sotto accusa nella casa. Cosa sta succedendo a Francesca Manzini nella casa del Grande Fratello Vip 2026? Dal suo ingresso ad oggi la conduttrice ed imitatrice non sembra raccogliere molti consensi e durante l’ultima diretta è stata messa sotto accusa da diversi coinquilini. Dal canto suo l’imitatrice precisa: “ mi piace confrontarmi, parlare con le persone. Io sono così, rincoglionita di mattina, ho avuto modo di confrontarmi con Renato che è stato un grande misunderstanding “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini divide la casa: Alessandra Mussolini “non la trovo vera” | Video Mediaset

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