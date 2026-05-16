Francesca Manzini è stata eliminata dal Grande Fratello Vip durante la semifinale, lasciando il reality show dopo aver perso contro Adriana Volpe. Prima dell’uscita, si è scontrata con l’opinionista Selvaggia Lucarelli, accusandola di averla sfruttata. La discussione tra le due è stata molto accesa e si è svolta in diretta, lasciando spazio a tensioni e confronti diretti. La Manzini ha lasciato la casa poco dopo il confronto con l’opinionista, tra applausi e commenti dei presenti.

L’imitatrice esce in semifinale al GF Vip contro Adriana Volpe dopo il duro faccia a faccia con l’opinionista. La semifinale del Grande Fratello Vip non ha segnato soltanto l’eliminazione di Francesca Manzini, battuta al televoto da Adriana Volpe a un passo dalla finale del 19 maggio. Prima dell’epilogo l’imitatrice è stata protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli. Una polemica che ha immediatamente acceso social e programmi tv, soprattutto per alcune frasi pronunciate dalla Manzini durante uno sfogo in confessionale. Lo sfogo in confessionale prima della semifinale. Tutto era iniziato dopo la scorsa puntata del GF Vip, quando Selvaggia Lucarelli aveva definito Francesca Manzini “un vampiro emotivo” e “un emissario del caos”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Francesca Manzini eliminata dal GF Vip, lo scontro con Selvaggia Lucarelli: ‘Mi ha sfruttata’

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