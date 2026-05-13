GF VIP Francesca Manzini | Selvaggia mi ha licenziata Ma Lucarelli la sbugiarda | Un po' troppo convinta

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha raccontato di aver lavorato con una collega dieci anni fa e di essere stata licenziata da lei durante un periodo passato. La Manzini ha condiviso questa informazione nel corso di un'intervista all’interno della casa, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, una collega ha successivamente commentato la vicenda, sostenendo che la Manzini fosse troppo sicura di sé nel suo racconto.

“Ho lavorato con lei dieci anni fa, mi ha licenziato dalla radio”. A rivelare questo retroscena inedito sulla sua vita professionale è Francesca Manzini, l'imitatrice romana che da più di 50 giorni è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La ‘lei’ in questione è Selvaggia Lucarelli.🔗 Leggi su Today.it

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