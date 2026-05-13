Pochi minuti fa, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un messaggio nelle sue stories di Instagram per rispondere a una dichiarazione di Francesca Manzini, fatta durante il Grande Fratello Vip 2026. La giornalista ha specificato di non aver mai licenziato Manzini, precisando così la sua posizione rispetto a quanto affermato dall’altra protagonista del reality. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori e follower sui social.

Pochi minuti fa Selvaggia Lucarelli è intervenuta nelle sue stories di Instagram per fare chiarezza su una dichiarazione di Francesca Manzini al Grande Fratello Vip 2026 che la riguarda direttamente. Manzini infatti durante una conversazione con gli altri coinquilini ha raccontato che in passato ha lavorato con la Lucarelli in radio, ma poi fu “licenziata” dalla giornalista. Selvaggia ha ridimensionato il tutto con una risata. “Circa dieci anni fa invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione” – conferma la giornalista – “Non vi fu assunzione da parte della radio – tra l’altro io stessa avevo un contratto...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, Selvaggia Lucarelli smentisce Francesca Manzini: “Non l’ho mai licenziata”

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