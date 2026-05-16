Nella semifinale del Grande Fratello Vip del 15 maggio 2026, Francesca Manzini ha accusato Selvaggia Lucarelli di averla sfruttata senza pagarla. La discussione tra le due è avvenuta all’interno della Casa, mentre il pubblico seguiva in diretta. La Manzini ha dichiarato di aver lavorato con la Lucarelli e di aver ricevuto solo promesse che non sono state mantenute. La situazione ha attirato l’attenzione di altri concorrenti e dei telespettatori, creando un’atmosfera tesa nella puntata.

Nella Casa del Grande Fratello Vip durante la semifinale del 15 maggio 2026 la tensione è stata palpabile non solo perché ci si avvicina a grandi passi alla fine dello show. A scontrarsi sono state Francesca Manzini, concorrente del reality, poi eliminata, e Selvaggia Lucarelli, opinionista del programma, che hanno discusso in diretta su una questione lavorativa risalente al 2016. In quell’anno, le due collaborarono nel programma radiofonico Stanza Selvaggia su m2o. Martedì scorso, dopo la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini aveva raccontato agli altri concorrenti di essere stata “licenziata da Selvaggia Lucarelli”. L’opinionista aveva però smentito con una storia Instagram, precisando di averla semplicemente invitata nel suo programma radiofonico senza mai assumerla formalmente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Francesca Manzini accusa Selvaggia Lucarelli al GF Vip: “Mi ha sfruttata senza pagarmi”

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