Un artista tedesco ha portato il suo nuovo sound a Roma, esibendosi al Largo Venue. La sua musica, influenzata dalla scena techno di Berlino, ha attirato un pubblico interessato alle sonorità contemporanee. La formazione in filosofia politica dell’artista si riflette nei testi delle sue canzoni, che spesso trattano temi legati alla società e alla politica. La performance ha suscitato curiosità tra gli appassionati di musica elettronica presenti alla serata.

? Punti chiave Come ha influenzato la cultura techno berlinese il suo nuovo sound?. Perché la sua formazione in filosofia politica guida la scrittura dei testi?. Cosa ha portato l'artista dai club della Germania ai palchi italiani?. Come si traduce in musica il messaggio del collettivo Canta Fino a Dieci?.? In Breve Album Bitte Leben prodotto con Diego Montinaro uscito il 17 aprile con Carosello Records.. Tour include date il 19 maggio a Bologna e il 22 maggio a Torino.. Percorso artistico include partecipazione a X Factor e tour con Carmen Consoli da ottobre.. Esperienza musicale influenzata da studi in filosofia politica e collettivo Canta Fino a Dieci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francamente conquista Roma: il tour di Bitte Leben al Largo Venue

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