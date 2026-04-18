Durante la settimana del design a Milano, tra il 20 e il 26 aprile 2026, si svolgeranno numerosi eventi legati al settore beauty. Tra esposizioni immersive, installazioni dedicate alle fragranze e incontri tra artisti e creativi, il Fuorisalone offrirà diverse opportunità per scoprire nuove esperienze e tendenze. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente alla Design Week, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Tutto pronto per la Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile a Milano. E mentre in Fiera, a Milano Rho, ci sarà il cuore pulsante del Salone del Mobile, in altre zone della città (nello specifico Brera, 5 Vie, Zona Tortona, Zona Porta Venezia e Isola) sarà il Fuorisalone a tenere banco, con installazioni ed experience dedicate anche ad altri ambiti, bellezza compresa. Design Week 2026: Valentino Beauty e l’arte di Tabboo!. Quello del beauty, del resto, è ormai un settore fitto di sfumature, ma soprattutto non esente da contaminazioni, che non escludono di certo il design: basti pensare a quanto un pack possa influire sul successo di un prodotto, rendendolo riconoscibile e, nei casi più fortunati, anche iconico.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti gli appuntamenti beauty del Fuorisalone, tra esperienze immersive, installazioni che raccontano fragranze e incontri inediti tra arti

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