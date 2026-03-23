Tempo di lettura: 4 minuti 90’+6?- Triplice fischio al Veneziani che si conferma stregato per i giallorossi dove non vincono dalla stagione 2015-16. Complice l’1-1 del Catania con il Casarano il Benevento è a +11 sugli etnei a 5 giornate dal termine. 90’+5?- Conclusione alta di Lamesta. 90’+4?- Mischia in area del Monopoli ma è Scognamillo a commettere fallo. 90?- Concessi 5 minuti di recupero. 89?- Manzi già ammonito porta via il pallone ritardando la ripresa del gioco ma viene graziato dal direttore di gara che espelle per proteste due collaboratori di Floro Flores. 87?- Sull’angolo Saio sfiora il pareggio con un colpo di testa. 86?- Ammoniti Manzi e Scognamillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Monopoli-Benevento 2-1, il Veneziani si conferma un tabù per la Strega

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