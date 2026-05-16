Foresta in Valle a Paularo il dibattito sul mondo del legno
A Paularo si è svolto un dibattito dedicato al settore del legno e alla gestione delle foreste nella valle. Sono stati affrontati temi come la gestione forestale, le sinergie tra territori, le normative europee e la prevenzione degli incendi boschivi. Si è parlato anche di boschi vetusti, bioeconomia, forest therapy e certificazioni del settore. L'incontro ha coinvolto professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori locali, con l’obiettivo di confrontarsi su questioni e strategie legate alle foreste della zona.
Gestione forestale, sinergie territoriali, bioeconomia, normative europee (Eudr), prevenzione incendi, boschi vetusti, forest therapy, certificazioni. Sono alcuni dei numerosi temi affrontati sabato mattina a Palazzo Calice-Valesio a Paularo, nell’ambito della quarta edizione di Foresta in Valle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Foresta in Valle 2026: a Paularo due giorni tra boschi, filiere del legno e comunitàPaularo si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Foresta in Valle”, la principale manifestazione regionale dedicata al mondo del legno e delle...
L’energia del legno nella foresta di Vallombrosa (FI)Le immersioni nel bosco sono camminate consapevoli scandite da pratiche per connetterci con la natura circostante e con noi stessi.
Foresta in Valle, gran bell'evento a Paularo, 16 e 17 maggio https://www.facebook.com/share/p/1DbBDjWL8K/ facebook
Foresta in Valle, la Festa del legno e delle foreste in #FVG, torna con la sua 4° edizione il 16 e 17 maggio 2026 e approda nel cuore della Carnia, nel comune di Paularo (UD). Scopri di più qui forestainvalle.com x.com
Foresta in Valle, a Paularo il dibattito sul mondo del legnoMolti relatori e temi hanno animato il convegno, dagli risorse messe in campo dalla Regione alla necessità di fare rete, dai regolamenti europei al la battaglia contro gli incendi boschivi. Domani l ... udinetoday.it
Vista panoramica della valle in cui ho deciso di stabilirmi. reddit
Foresta in Valle, a Paularo il confronto sul futuro della filiera del legnoA Palazzo Calice-Valesio esperti, istituzioni e imprese su gestione forestale, certificazioni, bioeconomia e strategie future. nordest24.it