Foresta in Valle a Paularo il dibattito sul mondo del legno

A Paularo si è svolto un dibattito dedicato al settore del legno e alla gestione delle foreste nella valle. Sono stati affrontati temi come la gestione forestale, le sinergie tra territori, le normative europee e la prevenzione degli incendi boschivi. Si è parlato anche di boschi vetusti, bioeconomia, forest therapy e certificazioni del settore. L'incontro ha coinvolto professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori locali, con l’obiettivo di confrontarsi su questioni e strategie legate alle foreste della zona.

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