L’energia del legno nella foresta di Vallombrosa FI

Nella foresta di Vallombrosa, in provincia di Firenze, si svolgono escursioni in cui i visitatori si dedicano a camminate consapevoli, praticando attività che favoriscono la connessione con l’ambiente naturale e con il proprio stato interiore. Le passeggiate sono caratterizzate da momenti di riflessione e di contatto diretto con il paesaggio boschivo, che si estende in un’area ricca di alberi e vegetazione.

Le immersioni nel bosco sono camminate consapevoli scandite da pratiche per connetterci con la natura circostante e con noi stessi. Il cammino lento ci predisporrà all’ascolto del bosco e al risveglio dei sensi. Grazie a semplici pratiche.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legnoUn’alleanza strategica tra Trentino e Friuli Venezia Giulia mira a rilanciare la filiera foresta-legno attraverso un protocollo d’intesa... Scoperta targata UniPi e Cnr: il polimero del legno si trasforma in un accumulatore di energiaPISA – Dagli scarti di lavorazione della carta può nascere una nuova generazione di dispositivi per l’immagazzinamento di energia.