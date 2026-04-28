Foresta in Valle 2026 | a Paularo due giorni tra boschi filiere del legno e comunità

Paularo si appresta a ospitare la quarta edizione di “Foresta in Valle”, evento regionale dedicato al settore del legno e delle foreste, previsto per il weekend del 16 e 17 maggio 2026. La manifestazione si svolgerà nel centro della Carnia e prevede due giornate di incontri, esposizioni e attività legate alle filiere del legno e alle comunità locali che vivono e lavorano in questo ambito.

Paularo si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Foresta in Valle”, la principale manifestazione regionale dedicata al mondo del legno e delle foreste, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 nel cuore della Carnia. L'iniziativa è promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate L’energia del legno nella foresta di Vallombrosa (FI)Le immersioni nel bosco sono camminate consapevoli scandite da pratiche per connetterci con la natura circostante e con noi stessi. A Bibbiena torna “il bosco in festa”: due giorni per scoprire il valore dei boschi tra educazione, camminate e incontriArezzo, 14 marzo 2026 – Torna a Bibbiena “Il Bosco in Festa”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cluster forestale-Cluster Arredo: domani 28 aprile la conferenza stampa di Foresta in valle; Una micro foresta urbana a Cesena; Un bagno di foresta: in Alta Valle Pesio si inaugura il Cammino del bosco; Pradleves, Sui sentieri della Resistenza tra Valle Grana e Valle Maira. Castelnuovo, la mostra ‘Geografie dell’anima’: l’arte che dà voce alle emozioniL'inaugurazione sarà domenica (3 maggio) nella Saletta Suffredini a Castelnuovo. L'evento è promosso dall'associazione La Foresta dei Sogni ... luccaindiretta.it Geografie dell’anima, in mostra il viaggio interiore dei ragazzi delle associazioni del territorioOrganizzata da La Foresta dei Sogni in collaborazione con la Fondazione Coesione Sociale e la Misericordia. Domenica l'inaugurazione ... luccaindiretta.it Leggo. . Un milionario statunitense, appassionato di caccia grossa, è stato vittima di un'imboscata e ucciso da cinque elefanti mentre cacciava piccole antilopi di foresta nell'Africa centrale. Ernie Dosio, 75 anni, proprietario di vigneti in California e collezionista - facebook.com facebook