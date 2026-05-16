Forbidden fruit spoiler 16 maggio 2026 | Halit perde tutto Ender e Sahika si alleano per…

Oggi, sabato 16 maggio 2026, va in onda su Canale 5 alle 14.15 un nuovo episodio di Forbidden fruit. La puntata si concentra sulle vicende di Halit, che si trova a perdere tutto, mentre Ender e Sahika decidono di allearsi. I personaggi affrontano situazioni che cambiano le loro dinamiche, con eventi che si svolgono nel corso della puntata. Molti spettatori sono interessati a scoprire come si evolvono le trame e quali decisioni prenderanno i protagonisti.

Va in onda oggi, sabato 16 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è finalmente riuscita ad ottenere i traguardi che desiderava e lo ha fatto senza l'aiuto di nessuno. La Yilmaz sta per diventare ricca e questa volta non succederà per aver sposato un uomo facoltoso, ha infatti rifiutato di convolare a nozze con Nadir. Leyla ha mentito ad Halit sulla gravidanza, lui dopo averlo scoperto grazie alla confessione del medico che lei aveva provato a corrompere si infurierà. In preda alla rabbia la caccerà via e le dirà che non vuole vederla più. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 30 al 3 Maggio, Yidiz scopre il tradimento, Ender e Kaya in luna d

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