Il 9 aprile, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit, la serie turca trasmessa nel primo pomeriggio. Nella puntata, Ender e Sahika si alleano per contrastare Yildiz e Halit. La sceneggiatura prevede momenti di tensione e alleanze tra i personaggi. La serie viene trasmessa quotidianamente dal lunedì alla domenica sulla rete Mediaset.

Tutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio della rete Mediaset. Nell' episodio di giovedì 9 aprile troveremo un'inedita coppia di alleate: Ender e Sahika. Le due tramano contro Yildiz e Halit, ma non è come sembra: Ender infatti, lo sta facendo per proteggere Yigit. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Kaya ed Ender si sono sposati: subito dopo il matrimonio, la coppia è andata a vivere nella casa dell'avvocato, insieme alla perfida Sahika. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 9 aprile: Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e Halit

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«Halit sposerà di nuovo Ender con un triplo inganno all'altare.» Questo clamoroso annuncio scatena il caos in Forbidden Fruit! Dopo una serie di eventi che sconvolgeranno le vite dei protagonisti, Halit Argun si trova a dover affrontare una crisi senza prece - facebook.com facebook

Vediamo insieme le #AnticipazioniTV delle puntate di #Beautiful, #ForbiddenFruit e #Laforzadiunadonna , in onda su Canale 5, e de #LaPromessa, su Rete 4, che andranno in onda oggi, 31 marzo. x.com