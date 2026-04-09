Forbidden Fruit anticipazioni 9 aprile | Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e Halit

Da movieplayer.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit, la serie turca trasmessa nel primo pomeriggio. Nella puntata, Ender e Sahika si alleano per contrastare Yildiz e Halit. La sceneggiatura prevede momenti di tensione e alleanze tra i personaggi. La serie viene trasmessa quotidianamente dal lunedì alla domenica sulla rete Mediaset.

Tutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio della rete Mediaset. Nell' episodio di giovedì 9 aprile troveremo un'inedita coppia di alleate: Ender e Sahika. Le due tramano contro Yildiz e Halit, ma non è come sembra: Ender infatti, lo sta facendo per proteggere Yigit. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Kaya ed Ender si sono sposati: subito dopo il matrimonio, la coppia è andata a vivere nella casa dell'avvocato, insieme alla perfida Sahika. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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