Fondazione Zia Caterina apre le porte alla comunità | cultura accoglienza ed eventi

La Fondazione Zia Caterina ha inaugurato uno spazio pubblico dedicato alle attività culturali e agli eventi nella zona di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. L’apertura si rivolge alla comunità locale, alle associazioni e alle organizzazioni del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere momenti di incontro, scambio e partecipazione. La struttura è destinata a ospitare iniziative di vario genere, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del senso di appartenenza e di collaborazione tra i diversi soggetti del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui