Fondazione Zia Caterina apre le porte alla comunità | cultura accoglienza ed eventi
La Fondazione Zia Caterina ha inaugurato uno spazio pubblico dedicato alle attività culturali e agli eventi nella zona di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. L’apertura si rivolge alla comunità locale, alle associazioni e alle organizzazioni del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere momenti di incontro, scambio e partecipazione. La struttura è destinata a ospitare iniziative di vario genere, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del senso di appartenenza e di collaborazione tra i diversi soggetti del territorio.
Bagno a Ripoli (Firenze), 15 maggio 2026 – Una casa aperta alla città, alle associazioni, al terzo settore e a tutte le persone che credono nella forza dell’accoglienza, della condivisione e della bellezza come strumenti concreti di cura e di comunità. È questo l’obiettivo emerso questa mattina durante la conferenza stampa promossa dalla Fondazione Zia Caterina presso la propria sede in via di Belmonte 32, a Bagno a Ripoli. Nel corso dell’incontro sono state presentate le attività della Fondazione, i progetti in corso, la programmazione degli eventi e il percorso costruito negli ultimi mesi attraverso iniziative che hanno registrato una significativa partecipazione, trasmettendo un messaggio forte di vicinanza, umanità e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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