Porte aperte alla Comunità green Invitati cittadini imprese ed enti per creare un futuro più sostenibile

Nella giornata dedicata alla Comunità green, cittadini, imprese e enti sono stati invitati a partecipare a un evento aperto per discutere di pratiche sostenibili e di un futuro più rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa mira a favorire la collaborazione tra diverse realtà per promuovere una transizione energetica efficace. Durante l’incontro sono state presentate proposte e progetti finalizzati a sviluppare un modello di condivisione delle risorse e delle conoscenze.

Un passo concreto verso la transizione energetica e un modello innovativo di condivisione delle risorse: è stata presentata in aula consiliare la nuova Comunità energetica rinnovabile (Cer), progetto promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Cucchi, insieme all’assessore Dario Quieti. Un appuntamento significativo per il futuro del territorio, pensato per illustrare ai cittadini un’iniziativa destinata a cambiare il modo di produrre e consumare energia. La Cer è un sistema in cui cittadini, imprese ed enti locali collaborano per produrre, condividere e utilizzare energia pulita, con benefici ambientali, economici e sociali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porte aperte alla Comunità green. Invitati cittadini, imprese ed enti per creare un futuro più sostenibile Notizie correlate Meyer green, l’appello alla comunità: “Immaginiamo insieme un ospedale sostenibile”Firenze, 1 aprile 2026 – L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze chiama a raccolta la sua comunità, lanciando un appello a tutti coloro che vogliono... La Casa di Comunità apre le porte: "Più vicini ai bisogni dei cittadini"Quattro Case di Comunità aperte nel mese di marzo a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ser.D Rovigo, porte aperte alla comunità: prevenzione e dialogo al centro dell’Open Day 2026; Porte aperte per la nuova Casa di Comunità; Porte aperte alla Comunità green. Invitati cittadini, imprese ed enti per creare un futuro più sostenibile; Sanità territoriale: la Casa di Comunità a Limbiate. Open day il 24 aprile. Porte aperte alle Case della comunità, test per il diabete e controlli gratuiti. Primo bilancio positivo nel LevanteChiavari – Due giorni per scoprire i servizi delle diciotto Case di comunità della Liguria. Tre le strutture sul territorio di Asl 4. Che, nel fine settimana, ha aperto le porte dei poli di Rapallo, C ... ilsecoloxix.it RASSEGNA STAMPA. Porte aperte nelle Case di comunità; controlli gratuitiOggi, domenica 19 aprile, auguri a Emma, Leone, Geroldo. Mercati settimanali: Moneglia. Detti latini: Hic sunt leones; qui ci sono leoni. LA NOSTRA ... levantenews.it Giunge al termine l’allenamento a porte aperte dell’#Udinese! - facebook.com facebook