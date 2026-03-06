Porto crocieristico di Fiumicino allarme sicurezza nell’area del Vecchio Faro

A Fiumicino, l’area del Vecchio Faro, destinata a diventare il nuovo porto crocieristico, torna al centro dell’attenzione per problemi di sicurezza. La questione riguarda l’area stessa, che si trova prima ancora di avviare i lavori di cantiere. La preoccupazione si concentra sulla sicurezza, che viene messa in discussione prima ancora di cominciare le operazioni di costruzione.

Chiesto l’intervento di sindaco e prefetto. Tutti i dettagli e le richieste Fiumicino, 6 marzo 2026 – Prima ancora dell’avvio dei cantieri, è la sicurezza a riportare sotto i riflettori l’area del Vecchio Faro, destinata a ospitare il porto crocieristico di Fiumicino. Secondo fonti de ilfaroonline.it, il tema riguarda in particolare le condizioni di presidio della zona e le criticità che, da tempo, si registrerebbero nell’area interessata dall’intervento. Tra gli elementi segnalati ci sarebbero presenze non autorizzate, episodi di danneggiamento, tensioni contro operai e proprietà, proteste ricorrenti contro il progetto. Ma non è tutto. Tra i timori espressi, anche quello legato a intrusioni nell’area demaniale e a iniziative organizzate senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Porto crocieristico di Fiumicino, l’ANCIP sostiene il ricorso: “No all’autoproduzione mascherata”Fiumicino, 24 febbraio 2026 – “L’ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali), in relazione al contenzioso riguardante le Infrastrutture...

Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, il comitato farà ricorso al TarI Tavoli del Porto: “Proseguiremo le azioni di mobilitazione dal basso per tutelare l’ambiente e contrastare turistificazione da impatti...

Aggiornamenti e notizie su Vecchio Faro.

Porto crocieristico di Fiumicino, allarme sicurezza nell’area del Vecchio FaroFiumicino, 6 marzo 2026 – Prima ancora dell’avvio dei cantieri, è la sicurezza a riportare sotto i riflettori l’area del Vecchio Faro, destinata a ospitare il porto crocieristico di Fiumicino. Secondo ... ilfaroonline.it

Muro su spiaggia Fiumicino, 'sono i cantieri del nuovo Porto'Un muro di cemento che da poche ore cinge la spiaggia vicino al Vecchio Faro di Fiumicino, impedendo l'accesso all'area, mette in subbuglio la cittadina costiera alle porte di Roma: si tratta del ... ansa.it