Follia scozzese | il sogno degli Hearts si infrange a 3 minuti dal termine scudetto di nuovo al Celtic del mago O’Neill

Nell’ultimo turno della Premier scozzese, gli Hearts hanno visto sfumare la possibilità di laurearsi campioni a soli tre minuti dalla fine della partita, lasciando il titolo nelle mani del Celtic. La squadra di Glasgow, guidata dall’allenatore noto come il “mago”, ha conquistato così lo scudetto, interrompendo un digiuno di 66 anni e confermando l’egemonia del club di Glasgow che dura dal 1985. La sfida si è conclusa con il Celtic che ha consolidato la propria posizione in classifica, mentre gli Hearts hanno dovuto accontentarsi di un risultato amaro.

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