Follia scozzese | il sogno degli Hearts si infrange a 3 minuti dal termine scudetto di nuovo al Celtic del mago O’Neill
Nell’ultimo turno della Premier scozzese, gli Hearts hanno visto sfumare la possibilità di laurearsi campioni a soli tre minuti dalla fine della partita, lasciando il titolo nelle mani del Celtic. La squadra di Glasgow, guidata dall’allenatore noto come il “mago”, ha conquistato così lo scudetto, interrompendo un digiuno di 66 anni e confermando l’egemonia del club di Glasgow che dura dal 1985. La sfida si è conclusa con il Celtic che ha consolidato la propria posizione in classifica, mentre gli Hearts hanno dovuto accontentarsi di un risultato amaro.
Hanno spezzato il cuore agli Hearts, a un passo dal sogno di vincere la Premiership scozzese dopo 66 anni e di rompere l’egemonia di Glasgow che dura dal 1985, quando, oltre il Vallo di Adriano, festeggiò l’ Aberdeen di Alex Ferguson. Da allora, solo Celtic e Rangers. Stavolta, nuovamente Celtic, al ventesimo trionfo dal Duemila, sulla scia del 3-1 romanzesco nella sfida cruciale contro il club di Edimburgo. La svolta matura nei titoli di coda, quando i “cuori”, guidati da Derk McInnes, pensano di avercela ormai fatta: il 2-1 di Maeda all’87’, benedetto dal Var dopo una prima indicazione di fuorigioco, sconvolge la classifica. Si era partiti con gli Hearts a quota 80 e il Celtic a 79. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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