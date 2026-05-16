Celtic campione di Scozia 2025 26 | spezzato il sogno degli Hearts all’ultima curva Epilogo clamoroso e storia riscritta!

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Celtic ha conquistato il titolo di campione di Scozia nella stagione 202526, dopo aver superato gli Hearts all’ultima giornata. La vittoria decisiva è arrivata negli ultimi minuti di gioco, portando a un epilogo inaspettato per il torneo. La partita ha visto un risultato che ha determinato il cambio di classifica e la fine di una lunga corsa, modificando le posizioni in classifica e lasciando senza parole tifosi e addetti ai lavori.

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