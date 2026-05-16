Scozia svanisce a 2' dalla fine il sogno degli Hearts Sorpasso Celtic all' ultima curva e 56° titolo

Nell'ultima giornata del campionato scozzese, gli Hearts avevano la possibilità di conquistare il titolo, ma a due minuti dalla fine sono stati superati dal Celtic, che ha vinto l'incontro per 3-1 in rimonta. Prima del match, i biancoverdi erano dietro di un punto rispetto agli avversari e sono riusciti a ottenere la vittoria decisiva nel momento finale. Con questa vittoria, il Celtic ha conquistato il suo 56° titolo nazionale.

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La caduta dei giganti dovrà aspettare ancora. Sono 41 anni che la Scozia non vede altri vincitori che non siano Celtic o Rangers e il 2026 suggella il dominio di Glasgow. Il Celtic, infatti, conquista il suo 56° titolo in Scottish Premiership battendo proprio gli Hearts, che prima del fischio d'inizio erano avanti di un punto in vetta alla classifica. Ci hanno creduto gli ospiti, accompagnati da mille tifosi giunti a Celtic Park per inseguire il sogno di un trionfo che manca dal 1960. La tradizione non si spezza, i biancoverdi si impongono 3-1 in una sfida decisa soltanto nei minuti conclusivi. La gara è molto bloccata, anche se l'atmosfera è suggestiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scozia, svanisce a 2' dalla fine il sogno degli Hearts. Sorpasso Celtic all'ultima curva e 56° titolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Celtic campione di Scozia 2025/26: spezzato il sogno degli Hearts all’ultima curva. Epilogo clamoroso e storia riscritta!Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Scozia, Hearts in corsa: finale epica contro il Celtic per il titolo? Domande chiave Come può un modello basato sui dati battere i colossi di Glasgow? Quale segreto economico permette agli Hearts di competere con il... Scozia, svanisce a 2' dalla fine il sogno degli Hearts. Sorpasso Celtic all'ultima curva e 56° titoloNello scontro diretto dell'ultima giornata, i biancoverdi, che erano dietro di un punto, vincono in rimonta lo scontro diretto 3-1. Decide il gol di Maeda all'88', poi il 3-1 nel recupero a porta vuot ... msn.com Clamoroso in Scozia, il Celtic è campione per la 56esima volta dopo una folle rincorsa. L'epilogo più amaro per la favola degli Hearts sconfitti all'88'Il sogno degli Hearts spezzato due minuti dalla fine, è il Celtic a laurearsi campione di Scozia per la stagione 2025/2026. I biancoverdi hanno battuto i rivali di Edimburgo 2-1 nella 38esima e ultima ... calciomercato.com