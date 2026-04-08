Design week affitti folli a Milano | una settimana a 5.400 euro ma in tanti scelgono l' hinterland

A pochi giorni dall’inizio del Salone del Mobile, Milano si appresta a vivere un momento di grande fermento, con molte persone che cercano sistemazioni temporanee in città. I prezzi degli affitti durante la settimana dell’evento hanno raggiunto cifre molto alte, arrivando fino a 5.400 euro per un alloggio. Nonostante ciò, molti preferiscono cercare soluzioni nell’hinterland per contenere i costi.

Mancano pochi giorni all'apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa. Ma se il design è protagonista nelle strade, il vero ‘capolavoro’ lo firmano i listini degli affitti brevi. Oltre il raddoppioSecondo un recente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore...

SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.

Milano affitti Design Week esplodono in via Tortona tra rincari record e locazioni fantasma fuori controlloAffitti alle stelle a Milano per Design Week 2026: cosa succede davvero Durante la Design Week 2026 a Milano, in programma negli stessi giorni del Sal ... assodigitale.it

Dove dormire durante la Milano Design Week 2026: hotel, appartamenti e affitti breviDove dormire durante la Milano Design Week 2026 dal 20 al 26 aprile? Hotel, residence, affitti brevi: prezzi zona per zona, consigli pratici per trovare alloggio a Milano. La Milano Design Week 2026 s ... milanolife.it