Modena il M5S ascolta i cittadini | nasce il progetto Nova

A Modena, il Movimento 5 Stelle ha avviato il progetto Nova, un'iniziativa dedicata all'ascolto diretto dei cittadini. L'obiettivo è raccogliere proposte e segnalazioni che possano incidere sul programma della coalizione di governo locale. Tra i temi principali ci sono le questioni di sanità e mobilità, che saranno portate in discussione durante incontri pubblici e consultazioni. La fase di ascolto mira a integrare le esigenze della comunità nelle prossime decisioni amministrative.

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? Punti chiave Come influenzeranno le proposte dei cittadini il programma della coalizione?. Quali problemi locali di sanità e mobilità verranno portati al tavolo?. Chi potrà partecipare gratuitamente all'incontro all'Hotel Raffaello di Modena?. Come cambierà la politica grazie alla metodologia Open Space Technology?.? In Breve Evento presso Hotel Raffaello di Modena domenica 17 maggio dalle 9.30 alle 16.. Partecipazione gestita tramite metodologia Open Space Technology per raccogliere proposte concrete.. Coordinatori regionali e provinciali Gabriele Lanzi e Massimo Bonora gestiscono l'iniziativa.. Progetto inserito in un itinerario nazionale con oltre 100 eventi sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, il M5S ascolta i cittadini: nasce il progetto Nova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento M5S in Molise: nuovi coordinatori e parte il progetto Nova? Punti chiave Come influenzerà il progetto Nova le decisioni politiche del 2027? Chi sono i nuovi coordinatori eletti per Isernia e Campobasso? Come... M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma...