Tuscia nasce il progetto | i cittadini diventano redattori dal basso

In una nuova iniziativa nella zona della Tuscia, i cittadini potranno contribuire alla creazione di notizie attraverso segnalazioni inviate tramite WhatsApp. Il progetto prevede che le segnalazioni possano diventare parte delle cronache ufficiali, ma ancora non è stato definito chi si occuperà di verificare le informazioni trasmesse. La collaborazione tra cittadini e redazioni locali rappresenta un esperimento nel campo dell’informazione partecipata.

? Domande chiave Come possono le segnalazioni WhatsApp diventare cronaca ufficiale nella Tuscia?. Chi gestirà la verifica delle notizie inviate dai cittadini?. Quali sono i limiti legali per pubblicare foto e video personali?. Perché la redazione ha deciso di affidare la scrittura ai residenti?.? In Breve Invio contenuti tramite email [email protected] o WhatsApp al numero 3387796471.. Segnalazioni accettate via email o WhatsApp con testi in formato Word.. Contenuti inviati diventano proprietà della testata con relativo copyright.. Redazione valuta pertinenza notizie inviate da residenti di Viterbo e Tuscia.. Mario Ambrosini lancia un appello ai cittadini di Viterbo e dell’intera Tuscia per trasformare ogni segnalazione quotidiana in cronaca diretta, attivando la partecipazione attiva tramite il progetto Anche tu redattore.🔗 Leggi su Ameve.eu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pedaso, nasce La Rete: il progetto dal basso che sfida i soliti noti? Cosa sapere Paolo Marconi presenta la lista La Rete a Pedaso per le amministrative di maggio.

Lucca, i mozziconi diventano risorse: nasce il progetto #Riciccami? Punti chiave Come può un filtro di sigaretta diventare un nuovo oggetto? Cosa succederà ai mozzoni raccolti nei nuovi contenitori di Lucca? Chi...

Temi più discussi: Guardia Costiera, Università della Tuscia e scuola insieme: nasce il progetto per gli studenti di Ponza; Viterbo punta alla Capitale Europea della Cultura 2033 con il sostegno di 51 Comuni; Nasce Corchiano Musica Estate: alta formazione e concerti gratuiti nel cuore della Tuscia; Fondazione Carivit finanzia il progetto Gente di Cuore. La salute non può essere un privilegio dell’Associazione ABC Viterbo.

Il sogno di Francesca: un abbraccio tra pineta e mare Dalla forza dell’amore nasce un progetto di l luce. Grazie alla generosità di Lidia dell’ #ArliHotel, il desiderio di sua figlia è diventato realtà: x.com

Viterbo e Tuscia Capitale Europea Cultura 2033, 51 comuni sostengono candidaturaVITERBO (ITALPRESS) - Il logo e il percorso della candidatura di Viterbo e Tuscia a Capitale Europea della Cultura 2033 sono stati presentati oggi pomerigg ... italpress.com

Famiglie al centro, al via il progetto del Distretto Vt4Famiglie al centro, al via il progetto del Distretto Vt4. Vetralla - Ha l'obiettivo di prevenire le fragilità sociali e costruire una rete territoriale vicina ai bisogni delle persone ... tusciaweb.eu